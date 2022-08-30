«Зачем солдатам оружие»: Бен-Гвир прокомментировал теракт у гробницы Йосефа

«Нужен закон Израиля, когда кто-то бросает в вас камни, вы имеете право выстрелить в него», — уверен Итамар Бен-Гвир. Он крайне недоволен ограничениями, из-за которых солдаты не могут достаточно ответить террористам.

Председатель партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир возмущен недостаточным ответом солдат после происшествия ночью у могилы Йосефа.

Бен-Гвир заявил: «Пусть никто не говорит мне о свободе действий, достаточно блефовать публику».

Глава «Оцма Иегудит» прокомментировал ситуацию с ответными действиями военных после стрельбы возле гробницы Йосефа сегодня ночью: «Для чего у нас есть оружие? Это метла? Я мечтаю, чтобы солдаты и полицейские получили правильные инструкции».

Депутат Кнессета рассказал: «Пять месяцев назад я ехал по дороге из Иерусалима в Хеврон, и там стояли 30 человек в масках и бросали камни на дорогу. Я остановил машину и вытащил пистолет, эти дебилы убежали. Там стоял солдат, я сказал ему, что его жизнь тоже в опасности, камни могли ему навредить. Он мне сказал, что «у нас нет разрешения на ответ», так что никто не скажет мне, что есть свобода действий — свободы действий нет, достаточно блефовать перед израильской общественностью».

Бен-Гвир заявил: «Пора иметь правительство, которое даст свободу действий военным. Бросать камни не менее серьезно, чем стрелять из оружия, это опасно для жизни. Нужен закон Израиля, когда кто-то бросает в вас камни, вы имеете право выстрелить в него».

Ранее Курсор писал, что террористы сдались: опубликовано новое видео из Шхема. После ожесточенной перестрелки террористы сдались солдатам ЦАХАЛа. Обнародовано видео.

Ранее Курсор уже писал о теракте в Шхеме: ЦАХАЛ проводит операцию по задержанию террористов.