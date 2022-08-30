Террористы сдались: опубликовано новое видео из Шхема

Сегодня утром солдаты ЦАХАЛа окружили дом, в котором забаррикадировались двое террористов, причастных к перестрелке в Шавей-Шомроне на прошлой неделе.

В сторону здания было выпущено около 5 залпов из гранатометов «Матадор», между террористами и солдатами ЦАХАЛа шла ожесточенная перестрелка.

В итоге террористы вышли из дома и сдались. Их арестовали.

Момент попал на видео:

יוצאים עם ידיים מורמות: המבוקשים מסגירים את עצמם @Doron_Kadosh pic.twitter.com/9WeqdldgS8 — גלצ (@GLZRadio) August 30, 2022

Ранее Курсор уже писал о теракте в Шхеме: ЦАХАЛ проводит операцию по задержанию террористов.

Напомним также о теракте у входа в гробницу Йосефа: пять человек ранены. В результате обстрела террористами в Шхеме загорелась машина израильтян. Они чудом успели выскочить из нее и спрятались в комплексе гробниц.

Также мы информировали, что на границе с Иорданией предотвратили контрабанду оружия. ЦАХАЛ вместе с пограничниками и полицией предотвратили очередную попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией.