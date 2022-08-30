Теракт в Шхеме: ЦАХАЛ проводит операцию по задержанию террористов

В Шхеме солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по розыску и аресту арабских террористов, обстрелявших ночью машину паломников к гробнице Йосефа.

Ночью 30 августа арабскими террористами была обстреляна машина мирных израильтян, которые приехали помолиться ночью на гробнице Йосефа в Шхеме. Паломникам удалось выбраться из машины и укрыться в комплексе гробниц. Их машина сгорела.

Об этом сообщил Медиа Архив — Израильские новости.

Двое израильтян ранены, один в тяжёлом состоянии, другой — средней степени тяжести. Они чудом остались живы, когда солдаты ЦАХАЛа эвакуировали их с места с теракта и доставили в больницу.

На данный момент военные ЦАХАЛа вошли в Шхем, идет перестрелка с террористами.

Ранее Курсор писал о теракте у входа в гробницу Йосефа: пять человек ранены.В результате обстрела террористами в Шхеме загорелась машина израильтян. Они чудом успели выскочить из нее и спрятались в комплексе гробниц.

Также мы информировали, что на границе с Иорданией предотвратили контрабанду оружия. ЦАХАЛ вместе с пограничниками и полицией предотвратили очередную попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией.

Редакция также информировала, что Авидар раскритиковал Нетаниягу: «Превратил слово «араб» в ругательство». Эли Авидар, который стремится сформировать совместный блок с «РААМ», призывает арабов голосовать.

Ранее Курсор писал, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство.