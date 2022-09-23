ШАБАК задержала террориста, обстрелявшего ешиву в Кармеле

Служба общей безопасности (ШАБАК) в пятницу, 23 сентября, сообщила об аресте 16-летнего жителя палестинской деревни Завидат, который подозревается в причастности к обстрелу иешивы в поселении Кармель неделю назад.

Обь этом сообщает портал Детали.

Издание напоминает, что тогда был ранен учащийся ешивы, он получил ранения средней степени тяжести. Была задействована система предупреждения Командования тыла. Жителей поселка попросили забаррикадироваться в домах, закрыв двери и окна.

Также сообщается, что ШАБАК нейтрализовал террористическую ячейку ХАМАСа, которая управлялась из сектора Газа. Две недели назад боевики обстреляли автомобили с израильскими номерами в районе Эйнабус в Самарии.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе было совершено вооруженное нападение на ешиву в поселении Кармель на южном склоне горы Хеврон.

Нападавший вел стрельбу за пределами поселка, с одной из ближайших дорог, он выстрелил и скрылся. Один студент ешивы был ранен и доставлен в больницу “Сорока” в Беэр-Шеве. Пострадавшему 18 лет, он получил ранения средней тяжести, его жизни угрозы нет.

Перед этим террорист обстрелял автомобиль рядом с ешивой, но там, к счастью, пострадавших не было. На место прибыли службы безопасности, жителей Кармеля попросили оставаться в домах, пока силовики обыскивали местность в поисках террориста. Спустя несколько часов тревогу сняли.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ отправил дежурные патрули в поселок Кармель. Армия обороны Израиля направила дежурные патрули в поселок Кармель после полученного сообщения о выстрелах в районе.

Также мы информировали, что в ЦАХАЛе рассказали об аресте возле побережья сектора Газа четырех палестинцев, которые предприняли попытку контрабанде. Военные действовали в соответствии с военной политикой открытого огня.