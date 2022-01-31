Зафиксирован рост числа осложнений у детей, выздоровевших от Омикрона

В то же время накапливаются дополнительные отчеты от ведущих медицинских специалистов в США о случаях синдрома у детей в связи с волной Омикрона.

Национальный центр информации и знаний по борьбе с COVID-19 в понедельник опубликовал новый отчет, показывающий резкий рост заболеваемости PIMS за последние десять дней.

Об этом сообщает 7 канал.

PIMS — это мультисистемный воспалительный синдром, поражающий небольшой процент детей, выздоравливающих от COVID-19. В то же время накапливаются дополнительные отчеты от ведущих медицинских специалистов в США о случаях синдрома у детей в связи с волной Омикрона. Поскольку эти отчеты предварительные, трудно точно знать, как часто синдром происходит на данный момент.

Данные, поступающие из Нью-Йорка, показали, что у 31 ребенка был диагностирован PIMS в течение января, 16 из них — за последние две недели. Подавляющее большинство этих детей не были вакцинированы.

До Омикрона считалось, что PIMS поражает примерно 1 из каждых 3000 детей с диагнозом COVID-19. В США и Южной Африке были сообщения о неврологических проблемах, таких как энцефалит, и о новых судорогах, описанных как необычные по своему характеру, у детей, инфицированных Омикроном.

Общество педиатрических инфекционистов (PIDS) обнаружило несколько случаев, когда дети начальной школы в США страдали от симптомов энцефалита примерно через две недели после выздоровления от коронавируса. Среди общих симптомов — головная боль, атаксия, рвота, головокружение, нистагм, судороги, слабость и спутанность сознания.

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