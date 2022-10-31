Загрязнение воды в Верхнем Иордане достигло катастрофического уровня — Минэкологии

В последние годы даже зимой вода в северных ручьях на севере Израиля не очищается до приемлемого уровня.

Нынешний уровень загрязнения воды в Верхнем Иордане — на всем протяжении реки от моста Йосеф до моста Хури — является катастрофическим.

Об этом свидетельствует сегодняшняя сводка министерства экологии и минздрава, сообщает IsraelInfo.

В частности, в минэкологии отметили «экстраординарность» показателей бактериального загрязнения, при этом причина такой ситуации не уточняется.

!Предельно допустимый уровень загрязнения воды в природных водоемах фекальными бактериями составляет 400 бактерий на 100 миллилитров. Почти во всех ручьях и речках на севере Израиля этот уровень превышен на 10-100%, и это обычная ситуация — в последние годы даже зимой вода в северных ручьях не очищается до приемлемого для минздрава уровня», — пишет издание.

Отмечается, что в Иордане вода сейчас в десять раз грязнее, чем в других, тоже загрязненных ручьях.

«В двух местах — у Гешер а-Хамиша и Гешер Хури — уровень бактериального загрязнения в буквальном смысле зашкаливает — бактерий так много, что подсчитать их имеющимися приборами невозможно. «Относительно приличные» результаты бактериологических проб иорданской воды были получены 30 октября только в двух местах — у Гешер Арик (500) и Гешер а-Додот (1000)», — говорится в материале.

Согласно сообщению, ручей Баниас впадает в Иордан еще относительно чистым (460). Снир течет к нам грязным из Ливана, но уровень загрязнения воды почти на порядок ниже, чем в Иордане (680 у Римского моста, 440 у гидроэлектростанции, 560 у впадения в Иордан).

При этом загрязнение воды в ручьях Захи (650), Маджраса (600) и Эль-Аль (730) уменьшилось по сравнению с летним сезоном, в бассейне Мешушим кишечных бактерий все еще вдвое больше допустимого (840).

Как сообщал Курсор, в начале октября правительство утвердило план восстановления и развития южной части реки Иордан.

Ранее Курсор информировал о том, что на побережье озера Кинерет создадут благоустроенный пляж «Ганей Эфрат».