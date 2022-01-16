Закон о гражданстве вызвал новый кризис правящей коалиции

В воскресенье министерская комиссия по законодательству большинством голосов одобрила законопроект «О гражданстве» депутата от оппозиции Симхи Ротмана. Яир Лапид заморозил продвижение закона — он обратился к секретарю правительства с просьбой вынести законопроект на повторное обсуждение.

Министерский комитет по законодательству проголосовал в воскресенье, 16 января, за ​​принятие законопроекта, выдвинутого оппозицией — депутатом Симхи Ротман (Религиозная сионистская партия).

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Спорный законопроект призван ужесточить иммиграционный контроль и затруднить получение гражданства палестинцами, вступающими в брак с израильскими арабами. Принятие законопроекта, поддержанного правыми партиями, рассматривалось как первый шаг к формированию правого правительства.

«Это тот же закон, который правительство хотело принять с двумя дополнениями, — сказал Ротман — правительство должно будет регулярно отчитываться перед Кнессетом о количестве новых разрешений на воссоединение семей и исключений по гуманитарным соображениям.

Ожидается, что законопроект будет быстро принят и вынесен на окончательные чтения к концу месяца.

Министры Тамар Зандберг (Мерец), Карин Эльхаррар (Еш Атид) и Мерав Коэн (Еш Атид) были единственными министрами, проголосовавшими против законопроекта.

Нахман Шай (лейбористы) воздержался.

Лидер «Еш Атид» Яир Лапид обжаловал решение всего кабинета министров.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что был принят закон о повышении пенсии для военнослужащих ЦАХАЛа.

Министерский комитет по законодательству проголосовал в воскресенье за ​​продвижение плана по инвестированию 500 миллионов шекелей в пенсионное обеспечение военнослужащих ЦАХАЛа.

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