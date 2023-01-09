Закон о суверенитете в долине реки Иордан: Дани Данон бросает вызов коалиции

Депутат Кнессета Дани Данон остался без министерского поста в новом правительстве, поэтому намерен сосредоточиться на парламентской работе в Кнессете, а также сделать так, чтобы новая коалиция была «полностью правой».

Об этом сообщает Аруц Шева.

Его новая инициатива — добиться израильского суверенитета в долине реки Иордан. Это может стать вызовом некоторым высокопоставленным членам новой коалиции, которые настаивают на медленных шагах по применению суверенитета, а не о «полном» суверенитете.

Закон о суверенитете Данона будет представлен при поддержке движения за суверенитет и главы регионального совета долины реки Иордан Давида Эльхиани, и ожидается, что он получит поддержку фракций «Лагерь государственников» и «Исраэль Бейтену».

«Это очень важный вопрос, который получает поддержку между партиями и лагерями, а также фигурирует в коалиционных соглашениях», — заявил Данон.

«Я слышал, что Либерман и другие тоже говорят, что поддержат такое предложение, хотя не делали этого, когда были у власти. Это наш долг перед урегулированием и безопасностью Израиля. Всегда есть спор о времени, но вы не можете ждать подходящего времени. Нам нужно продвигать нашу политику», — настаивает Дани Данон.

Глава Регионального совета долины реки Иордан Давид Эльхиани приветствовал инициативу: «Применение суверенитета в долине реки Иордан — это старый долг израильских правительств перед народом Израиля и жителями долины. Я призываю сионистские фракции в Кнессете поддержать законопроект депутата Данона и продвинуть его как можно скорее».

Ранее Курсор писал, что Ахмед Тиби предложил расширить закон о лишении террористов гражданства.

Еще наш сайт сообщал, что Дери заявил о громкой новации касаемо получения израильского паспорта. В заявлении офиса Дери говорится, что он поручил Управлению по народонаселению внести соответствующие изменения в закон.