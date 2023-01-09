Ахмед Тиби предложил расширить закон о лишении террористов гражданства

Ахмед Тиби считает, что нужно лишить гражданства убийцу премьер-министра Ицхака Рабина, Игаля Амира.

В ответ на закон об аннулировании гражданства террористов депутат Кнессета от фракции «Хадаш-Тааль» Ахмед Тиби предложил лишить гражданства Игаля Амира.

Об этом сообщает Walla.

Во время дебатов по законопроекту об аннулировании гражданства для террористов, чтобы продвинуться вперед в ускоренном процессе, депутат Ахмед Тиби предложил также лишить гражданства убийцу премьер-министра Ицхака Рабина, Игаля Амира.

На это представитель партии Ликуд депутат Ханох Мильбицкий заявил: «Я предпочитаю еврейских убийц арабским убийцам в еврейском государстве».

Ранее Курсор писал, что Дери просит генпрокурора лишить гражданства Израиля двух осужденных за терроризм. «Немыслимо, чтобы эти люди продолжали иметь израильское гражданство. Лишение их гражданства станет важным сигналом для тех, кто стал символом совершения террористических и преступных деяний», — сказал Дери.

Еще наш сайт сообщал, что Дери заявил о громкой новации касаемо получения израильского паспорта. В заявлении офиса Дери говорится, что он поручил Управлению по народонаселению внести соответствующие изменения в закон.

Также мы писали, что в Самарии террористы обстреляли пост ЦАХАЛа.

Еще напомним, в Иудее и Самарии задержали 11 разыскиваемых террористов. Силы безопасности Израиля провели очередной рейд в рамках операции «Волнорез».