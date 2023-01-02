Дери заявил о громкой новации касаемо получения израильского паспорта

В заявлении офиса Дери говорится, что он поручил Управлению по народонаселению внести соответствующие изменения в закон.

Министр внутренних дел Арье Дери объявил, что он намерен изменить закон, чтобы репатриантам было труднее получить израильские паспорта.

Согласно его плану, любой, кто совершает алию, должен будет доказать, что он имеет постоянный вид на жительство в Израиле в качестве предварительного условия для получения паспорта. То же самое юридическое требование действовало до 2017 года.

Дери сказал, что с тех пор репатрианты получали паспорта и льготы только для того, чтобы немедленно покинуть страну.

Решение Дери вызвано массовым злоупотреблением со стороны репатриантов и торговцев дарконами. В МВД заявили: «Неприемлема ситуация, когда люди, имеющие право на репатриацию, получают даркон и корзину абсорбции, после чего уезжают в страну исхода».

В заявлении офиса Дери говорится, что он поручил Управлению по народонаселению внести соответствующие изменения в закон. Пока неясно, как и когда закон будет продвигаться в Кнессет.

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