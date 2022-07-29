Закрытие Еврейского агентства: стала известна реакция российской диаспоры

Решение минюста россии* о ликвидации московских операций Еврейского агентства прокомментировали представители российской диаспоры. По их мнению, россия снова становится закрытой страной.

Раввин Борух Горин заявил в интервью газете The Jerusalem Post: «Я думаю, что люди считают шаги против Еврейского агентства символическими, и в их глазах это шаги к «железному занавесу». Психологически люди видят, что по мере того, как картина закрытия страны [прогрессирует], возникает политическое давление и экономическое давление. Люди в россии сейчас чувствуют себя очень нестабильно. Все они также боятся, что завтра не смогут поехать на алию».

По его словам, реальность вызывает у многих евреев желание выехать в Израиль, и оно гораздо сильнее по мере отдаления их от еврейского государства.

Федерация еврейских общин россии — это организация, объединяющая общины ортодоксального иудаизма, в основном хасидского движения Хабад. Председателем Совета раввинов является раввин Берел Лазар, главный раввин россии и доверенное лицо президента путина.

«Что касается еврейской жизни, она лучше, чем когда-либо. У нас много летних лагерей, работают синагоги и так далее. Мы постарались, и нам удалось заставить их работать в обычном режиме. Словом, эта ситуация сильно отличается от того, как ее воспринимают из-за рубежа. У нас функционируют еврейские школы, ешивы и летние лагеря. Все шлухим [эмиссары] Хабада работают в своих общинах по всей россии, как обычно», — рассказал представитель диаспоры.

Главный раввин москвы в изгнании Пинхас Гольдшмидт покинул россию несколько месяцев назад и резко критиковал российское правительство из-за войны в Украине.

Большинство экспертов считают вопрос о закрытии Сохнута — политическим противостоянием.

«Курсор» писал ранее, что Гольдшмидт прокомментировал скандал с закрытием агентства «Сохнут» в россии.

Мы писали о закрытии Еврейского агенства: США надеются, что Израиль и россия придут к соглашению.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!