Закрытие Еврейского агенства: США надеются, что Израиль и россия прийдут к соглашению

США заявляют, что следят за развитием ситуации вокруг Еврейского агентства в россии*.

США надеются, что израиль и россия смогут разрешить спор касательно Еврейского агентства, действующего в рф, который занимается репатриацией в еврейское государство, и что это не перерастет в крупную дипломатическую ссору.

Об этом сообщает The Times of Israel.

США надеются, что израильские и российские власти смогут прийти к соглашению, которое «сохранит возможность евреев в России ездить в Израиль», заявил представитель Госдепартамента США

На прошлой неделе министерство юстиции россии подало ходатайство о закрытии офисов организации «Еврейское агентство для Израиля» в стране, утверждая, что она нарушила местные законы и незаконно собирала информацию о российских гражданах.

Израильские официальные лица и аналитики интерпретировали этот шаг как угрожающий жест со стороны россии на фоне ослабления связей из-за поддержки Иерусалимом Украины. Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон следит за ситуацией.

Министр иммиграции Пнина Тамано-Шата заявила, что Израиль готов рассмотреть юридические претензии российского правительства к Еврейскому агентству и внести любые коррективы, необходимые для того, чтобы организация продолжала работать в стране. Ее замечания прозвучали после предварительного судебного заседания в Москве по искам.

«Правительство Израиля оказывает Еврейскому агентству необходимую юридическую помощь в решении претензий, которые были выдвинуты против него минюстом рф, и я уверена, что вопрос будет решен быстро. Даже если это потребует каких-то корректировок — мы к этому готовы», — сказала Тамано-Шата.

На слушании судья назначил начало прений на 19 августа.

В среду Израиль направил делегацию в москву, чтобы убедить россию разрешить агентству продолжить свою работу в стране. В состав группы вошли представители канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства абсорбции.

Израиль пытается снизить напряженность в отношениях с россией, одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, чьи мотивы угроз Еврейскому агентству остаются неясными.

Некоторые утверждают, что действия москвы против Еврейского агентства были ответом на постоянное безоговорочное осуждение премьер-министром Яиром Лапидом российского вторжения в Украину.

Президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Курсор информировал, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!