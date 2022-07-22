Гольдшмидт прокомментировал скандал с закрытием агентства «Сохнут» в россии

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт прокомментировал скандал с прекращением деятельности Еврейского агентства «Сохнут» в россии*. По его словам, власти рф в последнее время сделали больше для продвижения репатриации евреев в Израиль.
Гольдшмидта процитировали на телеграм-канале
«На самом деле россия за последние месяцы сделала больше для продвижения репатриации в Израиль, чем Еврейское агентство (Сохнут) за последние десять лет», — написали администраторы канала.
Напомним, что в официальной причине, документ был предан израильской стороне, указано, что «Сохнут» якобы помогает репатриироваться только евреям, которые «заняты в науке и деловой сфере».
Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».
Напомним также, что главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт был уволен из-за того, что отказался поддерживать войну россии против Украины. Община решила не продлевать с ним контракт, несмотря на то, что его лишь недавно перевыбрали.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!