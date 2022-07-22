Гольдшмидт прокомментировал скандал с закрытием агентства «Сохнут» в россии

20:21, Сегодня
Новости Израиля, Новости СНГ, Общество, Zahav
пинхас гольдшмидт фото
Фото: stmegi.com

Недавно в россии обратились в суд, чтобы он запретил деятельность агентства «Сохнут» на территории российской федерации.

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт прокомментировал скандал с прекращением деятельности Еврейского агентства «Сохнут» в россии*. По его словам, власти рф в последнее время сделали больше для продвижения репатриации евреев в Израиль.

Гольдшмидта процитировали на телеграм-канале Израильские трудовы ебудни. 

«На самом деле россия за последние месяцы сделала больше для продвижения репатриации в Израиль, чем Еврейское агентство (Сохнут) за последние десять лет», — написали администраторы канала.

Напомним, что в официальной причине, документ был предан израильской стороне, указано, что «Сохнут» якобы помогает репатриироваться только евреям, которые «заняты в науке и деловой сфере».

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Напомним также, что главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт был уволен из-за того, что отказался поддерживать войну россии против Украины. Община решила не продлевать с ним контракт, несмотря на то, что его лишь недавно перевыбрали.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Кальвин
ТЭГИ: