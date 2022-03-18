Заместитель начальника штаба ЦАХАЛа встретился с высшим военным руководством США

Визит заместителя начальника Генерального штаба был сосредоточен вокруг стратегической оценки с высокопоставленными военными чиновниками США, которая была сосредоточена на укреплении сотрудничества в области безопасности между двумя вооруженными силами.

Герци Ха-Леви встретился со своими коллегами из Объединенного комитета начальников штабов США, Центрального командования США (CENTCOM) и Европейского командования США (EUCOM).

Ха-Леви встретился с рядом высокопоставленных должностных лиц Пентагона и обсудил взаимные вопросы безопасности, стоящие перед двумя странами, прежде всего угрозы со стороны враждебного иранского режима. На встречах также обсуждались вопросы расширения сотрудничества и оперативной готовности с упором на механизмы координации.

Визит Ха-Леви укрепляет тесные отношения между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами США, а также стратегическое сотрудничество Армии обороны Израиля с ЦЕНТКОМ.

«Стратегический союз с Соединенными Штатами представляет собой важную опору национальной безопасности Государства Израиль, — сказал Ха-Леви. — Стратегическое сотрудничество между нашими двумя вооруженными силами усиливает нашу подготовку, разведку и оперативную подготовку. Тесное сотрудничество ЦАХАЛа с вооруженными силами США продолжает приносить большие успехи Израилю и его безопасности. Мы продолжим совместную работу, чтобы противостоять общим угрозам на Ближнем Востоке».

Заместителя начальника Генерального штаба сопровождали начальник Управления стратегического планирования и сотрудничества (J5) генерал-майор Таль Кельман, атташе по вопросам обороны в Вашингтоне М. Г. Хидай Зильберман и начальник отдела международного сотрудничества BG Эффи Дефрин.

«Курсор» писал ранее, что Израиль координирует свои действия с россией по полевому госпиталю в Украине, чтобы избежать нападения.