Израиль осуждает намерение США исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористов

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в пятницу осудили намерения США исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористов.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в пятницу осудили намерения США исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористов.

«КСИР несет ответственность за нападения на американских гражданских лиц и американские войска на всем Ближнем Востоке, в том числе в прошлом году. КСИР стоял за планами убийства высокопоставленных американских правительственных чиновников. Попытка исключить КСИР из списка террористических организаций является оскорблением для жертв и будет игнорировать документально подтвержденную реальность, подтвержденную недвусмысленными доказательствами», — говорится в совместном заявлении.

«Они являются неотъемлемой частью жестокой машины угнетения в Иране. На их руках кровь тысяч иранцев и сокрушенная душа иранского общества. Нам трудно поверить, что признание КСИР террористической организацией быть удалены в обмен на обещание не причинять вреда американцам», — говорится в заявлении.

В среду источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность исключения КСИР из своего черного списка иностранных террористических организаций в обмен на заверения Ирана в сдерживании элитных сил.

Источник сказал, что Вашингтон еще не решил, что может быть приемлемым обязательством Тегерана в обмен на такой шаг, который отменит внесение группы в черный список бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году и вызовет резкую критику со стороны республиканцев.

Этот шаг был первым случаем, когда Вашингтон официально назвал часть другого суверенного правительства террористической группировкой.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — мощная группировка в Иране, контролирующая бизнес-империю, а также элитные вооруженные силы и разведку, которые Вашингтон обвиняет в проведении глобальной террористической кампании.

«Курсор» писал ранее, что на севере Ирака на демонстрациях против обстрелов Ирана был замечен израильский флаг.