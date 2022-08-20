Тайные переговоры в Рамалле: депутаты Объединенного списка встречались с представителями Аббаса

Арабские депутаты намерены увеличить свое присутствие в Кнессете и не допустить, чтобы блок, возглавляемый Нетаниягу, набрал необходимый 61 мандат.

Глава палестинской Службы безопасности Маджед Фарадж, один из высокопоставленных приближенных Аббаса, тайно встречался в Рамалле с депутатами Кнессета от Объединенного списка.

Об этом сообщили detaly.co.il.

Стало известно, что на встрече обсуждались предстоящие выборы в Израиле.

Палестинский представитель Маджед Фарадж вначале встретился с главой Объединенного списка Айманом Удэ и депутатом Ахмадом Тиби. А на второй встрече присутствовали Маджед Фарадж, Айман Уде и депутат от партии «Балад» Сами Абу-Шхаде.

На тайных встречах велись обсуждения главным образомо выборах, как не допустить победы и возвращения к власти блока, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

Фарадж передал рекомендации руководству «Объединенного списка» организовать возвращение в союз партии РААМ Мансура Аббаса, для достижения главной цели — расширить в Кнессете число представителей из арабских партий и не допустить, чтобы блок Нетаниягу возможности набрать 61 мандат.

Глава силовых структур Палестинской автономии даже предложил свое посредничество на переговорах между «Объединенным списком» и РААМ, если это окажется необходимо.

В «Объединенном списке» отказались комментировать факт переговоров.

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