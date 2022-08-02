Эли Авидар: Даже если у меня не будет шансов преодолеть порог, я не выйду из гонки

Эли Авидар сказал, что планирует баллотироваться до конца, даже если его голоса будут рассеяны среди других партий, если он не преодолеет избирательный порог.

В своем первом интервью после объявления о создании новой партии бывший депутат от «Исраэль Бейтену» Эли Авидар сказал 12 каналу, что планирует баллотироваться до конца, даже если его голоса будут рассеяны среди других партий, если он не преодолеет избирательный порог.

«Даже если за два дня до выборов у нас будет половина мандата, мы не уйдем», — говорит Авидар.

Он настаивает, что представляет от полутора до двух мест израильских избирателей, которые регулярно протестовали против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу и которые не будут голосовать ни за одну другую партию из блока против Нетаниягу из-за их невыполненных обещаний принять закон, запрещающий Нетаниягу снова баллотироваться на пост президента.

Тем не менее, Авидар говорит, что сделает все возможное, «чтобы не тратить голоса впустую».

Он также критикует другие партии в блоке против Нетаниягу, которые отказываются признать, что им придется войти в коалицию с Объединенным списком, если они хотят сформировать коалицию, потому что представление о том, что ультраортодоксальные партии согласятся присоединиться к ним, является фантастическим, по словам Авидара.

«Курсор» ранее писал, что партии Смотрича и Бен-Гвира обменялись публичными обвинениями. На фоне слухов об активных переговорах между Религиозным Сионизмом и Оцма Иегудит, первая обвинила Бен-Гвира в «выдвижении ультиматумов и угроз».

Также мы сообщали, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.

Наш сайт информировал, что глава РААМ Мансур Аббас выступил с гневным заявлением. Председатель партии «РААМ» оказался вовлеченным в бурные дебаты в Рамат-ха-Шароне. Кроме того, «РААМ» не исключает какую-либо партию в следующей коалиции, в том числе «Ликуд».