Запуск скоростного трамвая отложен: названы примерные сроки

Ошибки в согласовании систем оповещения и сигналов легкорельсового трамвая сделали невозможным его запуск в ближайшее время.

В Тель-Авиве отложен Запуск легкорельсового транспорта, который планировали запустить уже в конце ноября.

Red Line не начнет работать до марта 2023 года, сообщает Globes.

А часть коммерческих операций вообще могут получить отсрочку до июня 2023 года.

Открытие линии легкорельсового транспорта в Тель-Авиве отложено минимум на четыре месяца как минимум до марта 2023 года, поделился источник в министерстве транспорта. Комиссия минтранспорта для надзора за проектом считает, что Red Line не начнет работу до июня 2023 года. Отсрочка обходится бюджету в дополнительные 40 миллионов шекелей в месяц.

Несмотря на улучшение характеристик системы сигнализации, проблемы с сигналами и другими функциями могут привести к внезапной остановке скоростного трамвая. Это проявилось во время пробного запуска, на котором присутствовали гендиректор и чиновники минтранса.

Сигналы — это «нервная система» легкорельсового транспорта, поэтому сбои связи вызывают аварийную остановку. Есть также другие проблемы в работе трамвая.

Как выяснилось, государство выбрало слишком сложную систему сигнализации для легкорельсового транспорта Тель-Авива с автоматической системой на подземных участках и ручной системой на наземном транспорте, и согласование этих двух типов систем оказывается затруднительным.

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