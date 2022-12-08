Из-за роста COVID минздрав рекомендует вводить в стране ограничения

В Израиле, как и многих других странах, наблюдаются вспышки коронавирусной инфекции. Число новых пациентов с заболеваемостью начинает расти и чтобы предотвратить очередную волну, необходимо заранее предпринимать защитные меры. Минздрав страны рекомендует правительству ввести определенные ограничения.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Голос Израиля».

Представители ведомства выразили беспокойство, что этой зимой ожидается новая волна как коронавируса, так и гриппа, поэтому призывают провести очередную вакцинация населения. Особенно это касается людей, находящихся в зоне риска.

Также минздрав советует вернуть масочный режим и тестирование на коронавирусную инфекции, а еще вернуть проверки и провести разъяснительную кампанию населению.

Отметим, что сегодня, 8 декабря, уходящий премьер-министр Яир Лапид провел совещание, на котором обсудил подготовку системы здравоохранения к зимним эпидемиям гриппа и COVID-19.

По его словам, правительство провело отличную работу и сейчас страна подготовлена к любой вспышке заболевания, но все равно населению нужно принимать меры осторожности, в частности проходить тесты и сделать прививку.

«Курсор» писал ранее, что по сравнению с предыдущей неделей, в Израиле увеличилось примерно на 30 процентов число людей, госпитализированных с РСВ.

Еще мы писали, что несмотря на то, что большинство самых ранних известных случаев COVID-19, отмеченных больницами в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, были связаны с продукцией на рынке Хуанань, исследователи не смогли установить, какие именно действия в этом месте стали триггером пандемии.