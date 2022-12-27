Зарка заявил, что с февраля COVID-19 приравняют к гриппу

Коронавирус будет считаться таким же как грипп, а сдать тесты с 18 января можно будет только в больничных кассах.

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка встретился в понедельник вечером с руководителями четырех организаций по поддержанию здоровья и представил им новый уникальный график уникального лечения больных COVID-19.

С 18 января Командование тыла закроет тестовые комплексы на COVID-19. Таким образом сдать тесты теперь можно будет только в больничных кассах.

Кроме того, в конце января Командование тыла полностью завершит рассмотрение вопроса, связанного с политикой противодействия COVID-19. Коронавирус будет считаться таким же как грипп. Соответственно, требование изоляции для зараженных вирусом будет полностью отменено.

Больничные кассы заявили, что им нужно больше времени и бюджетов, чтобы справиться с ситуацией, и ожидается, что правительство согласует выделение им дополнительного бюджета.

Ранее Курсор писал, что в минздраве снова фиксируют рост смертности от ковида в Израиле. Людям из групп риска рекомендуется соблюдать профилактические меры – вероятность заражения и тяжелого течения болезни вполне реальна.

При этом в Китае опасаются самой высокой вспышки заболеваемости COVID: 37 миллионов человек за день.

Также мы информировали, что морги и больницы Китая переполнены. Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.