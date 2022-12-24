37 миллионов человек за день: в Китае опасаются самой высокой вспышки заболеваемости COVID

Возможно, что 18% всех граждан Китая, насчитывающих 1,4 миллиарда человек, были заражены вирусом COVID.

Отчет Национальной комиссии здравоохранения КНР, просочившийся в социальные сети в стране, содержит шокирующие данные, что только за декабрь в Китае заразились 250 миллионов человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом официальный отчет Национальной комиссии здравоохранения Китая не подтверждает таких данных.

Согласно слитому в сеть протоколу внутреннего заседания комиссии, 248 миллионов человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря.

Если это правда, то вероятно 18% всего населения Китая, насчитывающего 1,4 миллиарда человек, заражены вирусом COVID, что делает эту цифру крупнейшей в мире вспышкой коронавируса.

Власти считают, что ситуацию могло спровоцировать быстрое снятие официальным Пекином коронавирусных ограничений и отмены официальной политики «нулевого COVID». Это повлекло беспрепятственное распространение высококонтактного варианта Омикрона.

В Национальном бюро по контролю за заболеваниями сообщали, что более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая, как и в самом Пекине, инфицированы коронавирусом.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае.

Кроме того, Китай озвучил позицию по вторжению россии в Украину.