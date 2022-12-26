Новая вспышка Covid-19: морги и больницы Китая переполнены — СМИ

Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.

Китай из-за всплеска заболеваемости коронавирусом вынужден бороться с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, с которой США и Европа столкнулись два года назад.

Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что больницы и морги страны переполнены, неофициальные данные говорят о резком росте числа погибших.

Отмечается, что такой рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов. При этом Пекин утверждает, что с начала месяца умерло девять человек.

«И США, и ВОЗ настаивают на том, чтобы Китай предоставил более надежные данные», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в минздраве снова фиксируют рост смертности от Covid в Израиле. О некотором росте заболеваемости сообщалось 10 декабря. С тех пор картина практически не изменилась.

Число тяжелобольных с тех пор уменьшилось на четыре человека (сейчас их 146). Смертность по-прежнему существенная – за две недели общее число умерших выросло на 82 человека, что означает порядка 40 умирающих «ковидных» больных в неделю.

Ранее Курсор писал, что врач рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса. Стало известно, как восстановить здоровье ребенка после COVID-19. Об этом нам рассказала врач-педиатр Любовь Дорошко.

Также Курсор информировал о том, что вакцинация как минимум двумя дозами вакцин Pfizer существенно уменьшает большинство долговременных симптомов, о которых люди сообщают через несколько месяцев после заражения COVID-19.

Кроме того, Курсор информировал о том, что два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами. Израильские ученые говорят, что определили антитела, которые настолько эффективны в нейтрализации COVID-19, что могут устранить необходимость в бустерных дозах вакцины.