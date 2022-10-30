Защита от иранских беспилотников: израильские системы ПВО поставляются в ОАЭ

08:12, Сегодня
Новости Израиля, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Иранские беспилотники, используемые повстанцами хути, наносили существенный урон ОАЭ. Израиль предоставил Эмиратам для защиты систему ПВО «Barak».

Израиль поставил Объединенным Арабским Эмиратам батарею ракет «Barak» своего производства, которые были размещены в районе Абу-Даби. Этот факт подтверждают спутниковые снимки, опубликованные в выходные. Эти фотографии появились

Об этом сообщает Haaretz.

Перед этим, в прошлом месяце агентство Reuters сообщало, что ОАЭ также приобрели несколько израильских ракет Spyder.

Эти израильские системы ПВО «Barak» приобретены ОАЭ с целью защиты от угрозы беспилотников иранского производства, которые направляются повстанцами Хути в Йемене. Несколько раз ОАЭ уже становились мишенью для атак хути, что значительно обеспокоило лидеров стран Персидского залива.

В январе три эмиратских гражданина погибли в результате нападения на Абу-Даби. В последующие месяцы произошли новые нападения. В апреле было зафиксировано необычное движение больших транспортных самолетов между Эмиратами и израильской авиабазой Неватим.

Израиль оказал военную помощь ОАЭ, хотя ни одна другая дружественная страна, включая США, не вмешалась. Администрация Байдена пытается организовать региональную систему ПВО против ракет и беспилотников, но на данном этапе существуют лишь предварительные контакты и начальные совместные учения, а не всеобъемлющая система сотрудничества между США, Израилем и консервативными суннитскими государствами, которые являются соперниками Ирана.

Иранская помощь россии* и поставки беспилотников для ее войны в Украине вызвали озабоченность по поводу наступательных беспилотников, поставив их в центр мировой повестки дня. На сессии Совета Безопасности ООН рассматривались три растущие угрозы на международной арене: беспилотники, кибератаки и использование криптовалюты, и все это в связи с возможностью использования в террористических атаках.

Ранее Курсор писал, что Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО.

Также мы публиковали спутниковые снимки этих ПВО.

 

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