Защита от иранских беспилотников: израильские системы ПВО поставляются в ОАЭ

Израиль поставил Объединенным Арабским Эмиратам батарею ракет «Barak» своего производства, которые были размещены в районе Абу-Даби. Этот факт подтверждают спутниковые снимки, опубликованные в выходные. Эти фотографии появились

Об этом сообщает Haaretz.

Перед этим, в прошлом месяце агентство Reuters сообщало, что ОАЭ также приобрели несколько израильских ракет Spyder.

Эти израильские системы ПВО «Barak» приобретены ОАЭ с целью защиты от угрозы беспилотников иранского производства, которые направляются повстанцами Хути в Йемене. Несколько раз ОАЭ уже становились мишенью для атак хути, что значительно обеспокоило лидеров стран Персидского залива.

В январе три эмиратских гражданина погибли в результате нападения на Абу-Даби. В последующие месяцы произошли новые нападения. В апреле было зафиксировано необычное движение больших транспортных самолетов между Эмиратами и израильской авиабазой Неватим.

Израиль оказал военную помощь ОАЭ, хотя ни одна другая дружественная страна, включая США, не вмешалась. Администрация Байдена пытается организовать региональную систему ПВО против ракет и беспилотников, но на данном этапе существуют лишь предварительные контакты и начальные совместные учения, а не всеобъемлющая система сотрудничества между США, Израилем и консервативными суннитскими государствами, которые являются соперниками Ирана.

Иранская помощь россии* и поставки беспилотников для ее войны в Украине вызвали озабоченность по поводу наступательных беспилотников, поставив их в центр мировой повестки дня. На сессии Совета Безопасности ООН рассматривались три растущие угрозы на международной арене: беспилотники, кибератаки и использование криптовалюты, и все это в связи с возможностью использования в террористических атаках.

Ранее Курсор писал, что Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО.

Также мы публиковали спутниковые снимки этих ПВО.