Видно из космоса: ОАЭ развернули систему ПРО израильского производства

На спутниковых снимках видны пусковые установки и радары в рабочем режиме.

Объединенные Арабские Эмираты развернули на своей территории передовую систему ПРО «Барак-8» израильского производства для того, чтобы защищаться от иранских дронов и ракет.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Спутниковые кадры и зарубежные отчеты подтверждают, что в рабочем режиме находятся две пусковые установки ALTA и радары. Их развернули возле военной базы Аль-Дафра, к югу от Абу-Даби.

Отмечается, что система ПРО «Барак-8» доказала свою эффективность, когда перехватила беспилотные летальные аппараты «Хизбаллы», которые были направлены в сторону газодобывающей платформы «Кариш».

Известно, что эта система является совместной разработкой Израиля и Индии. Она имеет версии наземного и морского базирования и ориентирована на защиту морских судов и буровых установок, а также наземных объектов от ракет, БПЛА и самолетов.