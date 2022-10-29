Видно из космоса: ОАЭ развернули систему ПРО израильского производства

Объединенные Арабские Эмираты развернули на своей территории передовую систему ПРО «Барак-8» израильского производства для того, чтобы защищаться от иранских дронов и ракет.
Об этом сообщает издание Haaretz.
Спутниковые кадры и зарубежные отчеты подтверждают, что в рабочем режиме находятся две пусковые установки ALTA и радары. Их развернули возле военной базы Аль-Дафра, к югу от Абу-Даби.
Отмечается, что система ПРО «Барак-8» доказала свою эффективность, когда перехватила беспилотные летальные аппараты «Хизбаллы», которые были направлены в сторону газодобывающей платформы «Кариш».
Известно, что эта система является совместной разработкой Израиля и Индии. Она имеет версии наземного и морского базирования и ориентирована на защиту морских судов и буровых установок, а также наземных объектов от ракет, БПЛА и самолетов.
SPECIAL REPORT:
Israeli Barak air defense system appears in UAE: Implications and analysis
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— Tactical Report (@TacticalReport) October 28, 2022
«Курсор» писал ранее, что по информации журналистов, Израиль договорился о том, что компания Rafael будет продавать системы ПВО в Объединенные Арабские Эмираты.