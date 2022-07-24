Полиция случайно нашла наркоторговца, когда искала виновника трагического ДТП

Его остановили в городе Тира. При осмотре его машины полицейские обнаружили 20 порций кокаина, расфасованных по пакетикам.

В пятницу 22 июля возле колледжа «Бейт-Берл» недалеко от Кфар-Сабы произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Водитель, сбивший его, скрылся с места происшествия. К счастью, его затем смогли задержать, однако, как выяснилось, скрыться ему помог другой человек.

И вот 24 июля полиция, проводя обыск машины предполагаемого знакомого преступника, обнаружила наркотики. Речь идет о 20 пакетиках с кокаином. Инцидент прошел в городе Тира.

Задержанный был доставлен для допроса в отделение полиции округа Шарон.

Ранее редакция Курсора сообщала, что арестован один из самых опасных сексуальных преступников Израиля. Благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.

Кроме того, наш сайт писал, что арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек. Владельцы виллы в Кармей Йосеф помещены под домашний арест для выяснения деталей происшедшего.

Еще напомним, что в машине у жителя Рахата обнаружено 3,5 кг наркотиков.