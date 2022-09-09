Северная Корея приняла закон о нанесении ядерного удара

Согласно новому закону, Северная Корея может наносить превентивный ядерный удар по противнику «в случае угроз».

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», — говорится в документе.

Отмечается, что Северная Корея может применить ядерное оружие, если произойдет нападение на страну с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также когда угроза такого нападения будет считаться «неизбежной»; нападение на руководство КНДР и руководителей командования ядерными силами; нападение на стратегические объекты КНДР.

Ким Чен Ын заявил, что обладание ядерным оружием — «законное и неотъемлемое право» Северной Кореи.

Ранее Курсор писал, что Северная Корея угрожает «новой войной». Власти Северной Кореи обвинили Соединенные Штаты и Южную Корею в том, что они разжигают боевые действия, которые могут спровоцировать «вторую корейскую войну».

Напомним, что СМИ сообщали, что Северная Корея хочет устроить большой ядерный взрыв. Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.