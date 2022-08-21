Завод в Рамле оштрафован за вредные выбросы на шесть миллионов шекелей

За несоблюдение нормативов функционирования очистных сооружений и загрязнение воздуха цементный завод оштрафован министерством охраны окружающей среды на крупную сумму.

Министерство охраны окружающей среды наложило финансовые санкции в размере 6 миллионов шекелей за отклонения от стандартов выбросов и загрязнение воздуха. Штрафные санкции получил цементный завод Nesher в Рамле за нарушения в сфере экологии, зафиксированные в 2019-2020 годах.

Гидеон Мазор, директор Центрального округа Министерства охраны окружающей среды, предупредил: «В отношении завода проводится дополнительная исполнительная процедура, в свете проверки дополнительных нарушений».

Завод Nesher оплатит штраф за ряд нарушений, в частности, за отклонение от нормативов скорости потока частиц и соединений, вызывающее загрязнением воздуха.

Гидеон Мазор пояснил: «Министерство серьезно относится к нарушениям на заводе. Принудительная процедура штрафования, которую мы провели в отношении завода, еще раз доказала, что разрешения на выбросы и правоприменение имеют решающее значение для поддержания здоровья населения в районе завода».

Министерства охраны окружающей среды намерено всеми доступными инструментами и полномочиями контролировать деятельность производств, чтобы защитить здоровье населения и окружающую среду.

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