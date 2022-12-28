Завоют сирены: где и когда пройдут учения по предупреждению о ракетном нападении

Армия обороны Израиля объявила, что в среду в районе регионального совета Шломи на севере Израиля пройдут учения по предупреждению о ракетном нападении.

Система предупреждения о ракетном нападении должна быть активирована в 10:05 утра в среду и снова в 18:05 в среду вечером.

Дополнительную информацию можно получить в Командном центре тыла, набрав 104 с израильского телефона, отправив сообщения в WhatsApp по номеру 052-9104104 или на oref.org.il.

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