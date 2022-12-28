Махмуд Аббас поручил нам «разорвать отношения с Израилем» — глава кабинета ПА

Выступая в начале еженедельного заседания правительства Штайе заявил, что мир поддерживает палестинских арабов, даже если он занят другими текущими делами.

Об этом сообщает INN.

«Угрозы следующего израильского правительства нас не пугают. Палестинцы столкнулись со «Сделкой века» и сорвали ее, и мы справимся с любым посягательством на наше право на страну и родину и будем защищать национально-освободительный проект через жертву», — он сказал.

Он отметил, что инструкции председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса заключаются в том, чтобы максимально отмежеваться от Израиля.

«Мы действуем в соответствии с указаниями достопочтенного президента Аббаса, чтобы отказаться от оккупации, укрепить твердую позицию общественности, расширить производственную базу экономики, предоставить доступные и доступные услуги населению и разработать амбициозный план реформ», — сказал политик.

«Правительство работает вместе со всеми элементами национального сопротивления, чтобы положить конец оккупации посредством народного сопротивления и сопротивления на международной арене», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что палестинцы осуждают сделки коалиции Израиля и предупреждают о «взрыве» на Ближнем Востоке. ПА предупредила международное сообщество о «злополучных соглашениях Биньямина Нетаниягу с его ультраправыми партнерами по фашистской коалиции».

Курсор также сообщал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».