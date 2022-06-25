Завтра утром ожидаются огромные пробки по всему Израилю

Израильтян предупредили о том, что по всей стране пройдет масштабная забастовка водителей общественного транспорта против низкой зарплаты.

Завтра утром ожидаются огромные пробки по всему Израилю до 10:00. Так, водители общественного транспорта будут бастовать.

Об этом пишет телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Водители общественного транспорта объявили о всеобщей забастовке и перекрытии дорог в воскресенье», — написали администраторы канала.

Появился список городов, в которых общественный транспорт не будет работать:

Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Модиин-Иллит, Неве Илан, Нетания, Ашдод, Петах-Тиква, Рош ха-Аин, Явне, Раанана, Ган Явне, Беер-Шева, Ариэль, Самария. Не будут ходить автобусы в аэропорт «Бен-Гурион».

Ранее редакция нашего портала сообщала, что минимальная зарплата не изменится из-за роспуска Кнессета. 21 июня было отменено заседание комиссии Кнессета по труду, социальному обеспечению и здравоохранению. Таким образом, она не смогла рассмотреть вопрос о повышении минимальной заработной платы.

Кроме того, Курсор писал, что Либерман отказался выполнять ультиматум бастующих учителей. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что он будет противостоять политическому давлению в поисках решения продолжающейся забастовки профсоюза учителей, предлагая вести переговоры, но «без ультиматумов».

Еще напомним, что министерство благосостояния выделило 70 млн шекелей на социальные выплаты. Каждый год правительством будут выделяться денежные средства для помощи нуждающимся семьям. Через мобильные телефоны люди получат цифровые ваучеры и смогут улучшить свое положение.