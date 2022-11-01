Заявление рф о грязной бомбе: в ООН приняли первые меры

На прошлой неделе постоянный представитель рф в ООН василий небензя заявил в письме членам Совета Безопасности, что Украина готовит «грязную бомбу».

Эксперты агентства ООН по ядерной энергетике во вторник проинспектировали два объекта, где, как заявила рф*, Украина производит «грязные бомбы».

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал в своем заявлении, что инспекции начались в двух местах в Украине и скоро будут завершены. Проверки были запрошены Киевом после обвинений рф.

Высокопоставленные российские официальные лица, включая путина, выдвинули необоснованные обвинения в том, что Украина готовится применить так называемую «грязную бомбу» — взрывчатое вещество с добавлением радиоактивных материалов.

Постоянный представитель рф в ООН василий небензя заявил в письме членам Совета Безопасности на прошлой неделе, что украинский ядерный исследовательский центр и горнодобывающая компания «получили прямой приказ от режима (президента Владимира) Зеленского разработать такую ​​грязную бомбу».

Западные страны сразу же отвергли необоснованное утверждение, назвав его «явно ложным». Украинские власти отклонили это как попытку отвлечь внимание от предполагаемых планов москвы взорвать грязную бомбу, чтобы оправдать собственную эскалацию боевых действий.

МАГАТЭ заявило, что оба расследуемых объекта «находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами МАГАТЭ», задачей которых является обнаружение незаявленной ядерной деятельности, а также материалов, связанных с разработкой «грязных бомб».

«Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из двух мест, и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов», — говорится в заявлении агентства в понедельник.

Ранее Курсор писал, россияне за день выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!