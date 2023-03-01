Заживо поджег экс-возлюбленную: в Иерусалиме произошел шокирующий инцидент

СМИ сообщают, что мужчина облил горючим свою экс-возлюбленную (женщине около 40 лет) и поджег ее. В квартире начался пожар. Инцидент произошел в районе Гило в Иерусалиме.
Состояние пострадавшей критическое.
В то же время поступило сообщение о том, что мужчина после совершенного сел в автомобиль, принадлежащий женщине, и врезался в стену недалеко от места поджога — его смерть была констатирована на месте.
В МАДА рассказали: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели женщину у входа в квартиру без сознания и с ожогами на теле. Мы оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в машине интенсивной терапии».
Медики также рассказали о продолжении инцидента: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели, что водитель без сознания застрял внутри автомобиля. Были проведены сложные спасательные операции. Его ранение было критическим, и в конце концов нам пришлось констатировать его смерть».
На месте происшествия работают полицейские, начато расследование.
Читайте также о стрельбе в Рамле: убит 19-летний парень.