Заживо поджег экс-возлюбленную: в Иерусалиме произошел шокирующий инцидент

СМИ сообщают, что мужчина облил горючим свою экс-возлюбленную (женщине около 40 лет) и поджег ее. В квартире начался пожар. Инцидент произошел в районе Гило в Иерусалиме.

Состояние пострадавшей критическое.

מקרה מזעזע בירושלים: אישה בשנות ה-30 לחייה הוצתה על פי החשד על ידי בן זוגה לשעבר בשכונת גילה בעיר, מצבה קשה. במקביל, התקבל דיווח על רכב שבבעלות האישה שפגע בקיר סמוך לקבר רחל — מותו של הנהג נקבע במקום@SuleimanMas1

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/VpcQUsENWc — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023

В то же время поступило сообщение о том, что мужчина после совершенного сел в автомобиль, принадлежащий женщине, и врезался в стену недалеко от места поджога — его смерть была констатирована на месте.

В МАДА рассказали: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели женщину у входа в квартиру без сознания и с ожогами на теле. Мы оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в машине интенсивной терапии».

Медики также рассказали о продолжении инцидента: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели, что водитель без сознания застрял внутри автомобиля. Были проведены сложные спасательные операции. Его ранение было критическим, и в конце концов нам пришлось констатировать его смерть».

На месте происшествия работают полицейские, начато расследование.

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