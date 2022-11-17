Зехава Гальон уходит с поста лидера партии МЕРЕЦ

Политическая сила не попала Кнессет впервые с момента основания в 1992 году.

Председатель партии «МЕРЕЦ» Зехава Гальон на следующей неделе уйдет в отставку с поста главы политсилы после того, как возглавляемый ею список не преодолел проходной барьер и остался вне Кнессета впервые с момента основания в 1992 году.

Об этом сообщает inn.co.il.

Согласно данным СМИ, на следующей неделе во время собрания руководства «МЕРЕЦа» Гальон объявит о своем политическом будущем.

«Источники в партии заявили, что в любом случае Гальон останется на своем посту как минимум до конца года … и продолжит оказывать помощь «МЕРЕЦу», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, еще в октябре Зехава Гальон заявила, что ради предотвращения создания правительства с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, которое возглавит Биньямин Нетаниягу, она готова заседать в одном правительстве с ультраортодоксальными партиями.

«Я думаю, что о шестых выборах не может быть и речи. То, что мы идем на пятые выборы, является произволом. В нынешних условиях необходимо и возможно заседать с ультраортодоксами. Несмотря на то, что между нами есть очень существенные разногласия во всем, что касается вопросов религии и государства, я думаю, что для формирования правительства нам нужно договориться о сохранении статус-кво и действовать вместе по вопросам экономики, соцобеспечения и здравоохранения», – сказала она.

Ранее Курсор информировал, что в июле бывшая председатель «МЕРЕЦа» Зехава Гальон объявила о своем возвращении в политику.

«МЕРЕЦ возвращается, я возвращаюсь», — сказала она в коротком видеоролике, опубликованном в Твиттере.