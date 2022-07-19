Бывшая глава МЕРЕЦ Зехава Гальон объявила о возвращении в политику

После нескольких дней спекуляций бывший председатель МЕРЕЦ Зехава Гальон объявила о своем возвращении в политику.

«МЕРЕЦ возвращается, я возвращаюсь», — говорит она в коротком видеоролике, опубликованном в Твиттере.

Многие активисты МЕРЕЦ умоляли бывшего руководителя партии вернуться, чтобы вдохнуть жизнь в партию, которая испытывает трудности в опросах.

Ранее Курсор писал, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.

Наша редакция писала, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.