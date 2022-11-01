«Надеюсь, теперь Израиль нам поможет»: Зеленский высказался об израильско-украинских отношениях во время войны

На фоне российско-иранского сотрудничества Зеленский заявил, что «теперь я надеюсь, что Израиль нам поможет».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование в связи с нейтралитетом Израиля в продолжающейся войне рф* с Украиной и предположил, что возможное изменение позиции может произойти в ближайшем будущем после того, как Иерусалим наконец согласился поставить стране передовые системы связи, сказал Зеленский израильскому телевидению.

В длинном обширном интервью израильскому исследовательскому шоу «Увда», которое транслировалось в понедельник вечером в Израиле, Зеленский сказал, что не может «понять» позицию Израиля и его отказ поставлять Украине системы ПВО, даже несмотря на то, что он неоднократно просил о таком вооружении за последние восемь месяцев у разных премьер-министров Израиля.

Украинский лидер сказал, что его первый запрос к Израилю в начале войны в конце февраля был о радиосистемах, «потому что Израиль производит [высоко] качественные радиосистемы». Затем последовали запросы на оружие противовоздушной обороны, такое как «Железный купол». Последнее обращение Украины касалось беспилотников израильской разработки после того, как рф начала использовать дроны-камикадзе иранского производства на территории Украины с разрушительным эффектом.

Зеленский сказал, что даже пытался заручиться поддержкой Вашингтона, чтобы заставить Израиль оказать военную помощь Украине, но не стал вдаваться в подробности.

«Да, я спрашивал», — сказал Зеленский ведущим в ответ на вопрос о том, просил ли он США лоббировать Израиль от имени Украины.

Украинский президент сообщил «Увде», что Израиль только недавно согласился предоставить запрошенные радиосистемы, хотя подробности неясны.

Когда появилась система «Железный купол», Зеленский сказал, что ни один израильский лидер не был открыт для такого обсуждения. «Я уже разговаривал с тремя премьер-министрами Израиля, — сказал он. — Я не понимаю Израиль… У меня были собрания, и я столько раз просил каждого из них помочь нам. Это не значит просто давать деньги или военных. [Это означает] выбрать правильную сторону», — сказал Зеленский.

Зеленский предположил в интервью в понедельник, что недавнее использование россией иранского оружия при нападении на Украину может стать толчком для Израиля.

«Мы боремся против [нового] ​​большого союза, рф и Ирана, и теперь я надеюсь, что Израиль поможет нам и сильно отреагирует на это», — сказал он, добавив, что по данным разведки Украины и других стран россия приобрела около 1500 иранских боевых беспилотников.

«Может быть, давайте вместе подумаем, сколько они могут применить дронов, не только по Украине…», — сказал Зеленский, указывая на более широкую угрозу, исходящую от россии и Ирана.

«Мы сражаемся против Ирана каждый день, 400 атак иранских беспилотников на наших людей, мирных жителей, инфраструктуру. Мы дали информацию Израилю и сказали: «Помогите нам с противовоздушной обороной»… Мы можем объединиться против этого зла в области противовоздушной обороны. В израильской военной инфраструктуре или учреждениях тоже есть дроны, которые могли бы помочь нам в этой атаке, в этой войне», — сказал Зеленский.

В интервью украинский президент не смог прямо ответить на вопрос о том, считает ли он Израиль «партнером» Украины, как США и Великобритания, сказав вместо этого, что это «сложный вопрос».

«Жаль, что у нас нет таких отношений [во время этой войны], как у меня с Польшей или Англией, что я могу каждый день говорить [им] о проблеме, и, может быть, они помогут, скажут: «Давайте обсудим». Я не могу понять, почему у нас нет таких отношений [с Израилем]», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что на прошлой неделе украинский лидер отметил «позитивную динамику» в отношениях Киева с Израилем после того, как две страны обменялись разведданными об использовании россией иранских беспилотников.