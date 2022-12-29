Зеленский поздравил Нетаниягу: Готовы бороться с общими вызовами для победы над силами зла

22:11, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Новости СНГ
владимир зеленский фото
Фото: president.gov.ua

Украинский лидер хочет тесно сотрудничать с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с формированием нового правительства.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла», ‒ написал он.

Ранее «Курсор» рассказывал, что президент США Джо Байден высказался о новом правительстве Израиля, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Нетаниягу.

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