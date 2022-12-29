Зеленский поздравил Нетаниягу: Готовы бороться с общими вызовами для победы над силами зла

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с формированием нового правительства.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла», ‒ написал он.
Ранее «Курсор» рассказывал, что президент США Джо Байден высказался о новом правительстве Израиля, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Нетаниягу.