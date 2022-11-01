Зеленский рассказал, как россия использовала Беннета

Украина, заявил Зеленский во время вчерашнего интервью израильской программе «Увда», «не нуждается ни в каких посредниках — нам нужны партнеры, друзья», имея в виду ранние попытки бывшего премьер-министра Нафтали Беннета установить связь между москвой* и Киевом.

«Россиянам не нужны посредники, они хотят, чтобы кто-то [купил] время, и я думаю, что они увидели в Беннете такого [человека]. Они использовали его [чтобы выиграть время]. Он хотел заключить мир, чтобы остановить войну, но не смог. Он дал какое-то медицинское оборудование, он дал [полевой] госпиталь», — сказал Зеленский, выразив благодарность и охарактеризовав Беннета как «молодого» и «с большим количеством энергии».

Он также признал, что Беннет и другие официальные лица «разозлились на меня за публичную критику Израиля».

На вопрос, улучшится ли позиция Израиля по Украине, если Киев будет использовать более спокойный подход к Израилю, а не тот, где киевские официальные лица критикуют страну за отсутствие достаточной поддержки, Зеленский сказал, что есть много возможностей для диалога с Израилем, «официальных и неофициальных, потому что мне нужны результаты», но ни один из них не увенчался успехом.

Украине нужна «другая помощь», сказал украинский президент, призывая к четкой позиции Израиля: «Мы получили некоторые гуманитарные пожертвования, но вы на стороне россиян или вы на стороне Украины? При всем моем уважении к Израилю, но вам придется выбирать, вы не можете быть посредниками в этой войне».

В отличие от стран, которые оставались нейтральными или не решались реагировать на рост фашизма в Европе перед Второй мировой войной, «Израиль не может быть [среди] стран, которые остаются в стороне и смотрят на эту следующую волну нацизма, родившуюся в этом году», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Зеленский высказался об израильско-украинских отношениях во время войны.