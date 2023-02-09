Выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть

«Мы не умерли от голода или землетрясения, но мы умрем замерзая от холода», — сказала пострадавшая.

Число погибших в результате землетрясения силой 7,8 балла в понедельник на турецко-сирийской границе превысило 16 000 человек и растет. Агентства по оказанию помощи предупреждают, что ближайшие дни могут быть худшими. Надежда для тех, кто еще жив под завалами, стала меркнуть, поскольку отрицательные температуры и прогнозируемые снежные бури усложняют шансы на выживание.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьезном риске того, что выжившие в отдаленных районах теперь замерзнут до смерти без электричества, еды, воды или жилья. «У нас нет палатки, у нас нет отопительной печи, у нас ничего нет. Наши дети в плохом состоянии. Мы все мокнем под дождем, а наши дети мерзнут, — сказала Ассошиэйтед Пресс 27-летняя Айсан Курт из Сирии. — Мы не умерли от голода или землетрясения, но мы умрем замерзая от холода».

Многие агентства по оказанию помощи и неправительственные организации, работающие в регионе, опасаются, что число погибших может существенно возрасти из-за отсутствия удобств для тех, кто потерял дома. «Мы уже получаем сообщения о жертвах среди детей и пожилых людей, заболевших и умерших от холода, — сказал Middle East Eye Ахмед Махмуд, глава организации Islamic Relief в Сирии. — Люди в палатках сжигают все, что могут найти. Некоторые случайно поджигают свои палатки или задыхаются от дыма, когда они разжигают костры для того, чтобы согреться внутри палаток».

Спасатели даже не смогли добраться до многих разрушенных городов на севере и северо-западе Сирии, которые находятся под контролем оппозиции и окружены поддерживаемыми Россией силами, отчасти из-за того, что дороги к единственному разрешенному контрольно-пропускному пункту Баб-эль-Хава сильно повреждены. Два других контрольно-пропускных пункта оставались закрытыми в течение многих лет из-за права вето России в Совете Безопасности ООН, которая поддерживает правящее правительство Башара Асада.

Таким образом, международная помощь не поступает, несмотря на то, что добровольцы из десятков стран отправляют рабочую силу и припасы.

«Районы, наиболее пострадавшие от землетрясения в Сирии, похоже, находятся под контролем оппозиции, контролируемой Турцией, а не сирийского правительства, — сказал Марк Лоукок, бывший глава отдела ООН по гуманитарным вопросам. — Потребуется молчаливое согласие Турции, чтобы получить помощь в этих районах. Маловероятно, что сирийское правительство сильно поможет».

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