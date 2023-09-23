Желтый скорпион ужалил 2-летнего ребенка на юге страны

Бригады MDA оказали ребенку первую медицинскую помощь и эвакуировали его в тяжелом состоянии в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

Вечером в субботу, 23 сентября, двухлетнего малыша доставили в местную клинику в Араде после того, как его ужалил желтый скорпион.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что бригады MDA оказали ребенку первую медицинскую помощь и эвакуировали его в тяжелом состоянии в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

Как сообщал Курсор, в августе медики забили тревогу из-за возросшей агрессивности скорпионов. Только за прошедшие сутки от укусов пострадали 5 человек, в том числе - трехлетний малыш.

Так, большинство инцидентов произошло на юге страны, в том числе в Беэр-Шеве, Маале-Адумим и на овцеводческой ферме в Кедаре. Самым тяжелым случаем стал укус трехлетнего ребенка в Беэр-Шеве.

Ребенок был доставлен в больницу без сознания, но сейчас его состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы и были выписаны из больницы в тот же день.

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