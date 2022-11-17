Жена Лапида грозит судом ютуберу: озвучены детали скандала

Этот человек опубликовал видео, из которого создается впечатление, что жена уходящего премьер-министра является мессианской еврейкой.

Лихи Лапид, жена уходящего в отставку премьер-министра Яира Лапида, направила уведомление ютуберу, опубликовавшему видео, в котором создается впечатление, что Лихи верит в божественность Иисуса и является «христианинкой-еврейкой» или мессианской еврейкой.

В своем уведомлении Лапид потребовала от лица возмещения ущерба в размере 100 тысяч шекелей, а также удаления видео и публикации видео с извинениями на своем канале YouTube и в аккаунте Twitter. Если он не подчинится, она предупреждает, что подаст иск о диффамации с требованием неограниченного возмещения ущерба.

Согласно сообдению в Israel Hayom, в ее уведомлении говорится, что человек опубликовал видео на своем канале YouTube, в котором говорилось, что Лихи Лапид верит в божественность Иисуса.

«Видео, которое вы опубликовали на своем YouTube и которое набрало почти 30 000 просмотров, является произведением безосновательных и злонамеренных теорий заговора», — говорится в уведомлении.

Кроме того, Лапид отправила уведомление пользователю Твиттера, который утверждал, что жена Лапида является христианкой, и отредактировал ее фотографию, чтобы показать, что она носит крест. Помимо удаления твита, Лапид требует от пользователя Твиттера 10 000 шекелей в качестве возмещения ущерба.

Напомним, что после того, как видео Малеспина стало вирусным, личный сайт жены Лапида, LihiLapid.com, был взломан, и в него были добавлены ссылки на христианство.

Представитель г-жи Лапид сообщил лондонской «Jewish Chronicle», что «веб-сайт Лихи Лапид был заблокирован после того, как его взломали и использовали для распространения фейковых новостей».

Представитель партии премьер-министра Лапида «Еш Атид» опроверг слухи, назвав их «не чем иным, как нелепостью».

«Кто-то сказал неправду. Это неправда. Это ложь. Я не знаю, почему он так сказал. Я не знаю, в чем его интерес. Я не знаю. Но это ложь», — сказали в ее офисе.

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