Озвучена главная причина разногласий между Ликудом и Отцма Йехудит

Нетаниягу выступает против требования Бен-Гвира и не намерен выдвигать его при нынешнем правительстве по международным соображениям.

После сообщений о том, что переговоры между «Ликудом» и партией «Оцма Иехудит» близятся к завершению, Кан Решет Бет сообщил сегодня утром о разногласиях между двумя партиями, которые все еще не разрешены.

По словам Кан Решет Бет, среди вопросов, которые все еще обсуждаются, — разногласия по поводу требования «Оцма Иегудит» законодательно закрепить смертную казнь для террористов, в том числе террористов с израильским гражданством и вне зависимости от того, где в Израиле произошел теракт.

На данном этапе глава Ликуда, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу выступает против такого требования и не намерен выдвигать его при нынешнем правительстве по международным соображениям.

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