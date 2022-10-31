Жена Лапида ответила на вопрос о своем вероисповедовании

Супруга премьер-министра опровергает слухи о том, что она тайно является мессианской еврейкой.

Лихи Лапид, жена премьер-министра Израиля Яира Лапида, опровергает заявления о том, что она мессианская еврейка.

Об этом сообщает Israel National News.

Как известно, слухи о том, что миссис Лапид тайно связана с христианской церковью, начали распространяться в Интернете на прошлой неделе после того, как видео мессианского еврейского проповедника Хаима Малеспина стало вирусным.

«Мы живем во времена, когда больше собраний, больше открытости для Евангелия. Даже правительство, жена премьер-министра, сейчас верующая… Жена Яира Лапида, Лихи, верующая», — сказал проповедник.

После того, как видео Малеспина стало вирусным, личный сайт миссис Лапид был взломан. Кроме того, страница Лихи Лапид в Википедии была отредактирована: там появилась информация о том, что, по слухам, она является практикующей христианкой.

«Она и ее семья — христиане, принадлежащие к мессианской церкви», — говорилось в дополнении.

Вскоре после этого запись в Википедии была отредактирована, заявление было удалено, а веб-сайт Лихи Лапид закрыт.

Представитель г-жи Лапид сообщил лондонской «Jewish Chronicle», что «веб-сайт Лихи Лапид был заблокирован после того, как его взломали и использовали для распространения фейковых новостей».

Представитель партии премьер-министра Лапида «Еш Атид» опроверг слухи, назвав их «не чем иным, как нелепостью».

«Кто-то сказал неправду. … Это ложь. Я не знаю, почему он так сказал. Я не знаю, в чем его интерес. Я не знаю. Но это ложь», — сказал представитель «Еш Атид».

Позже Малеспин опубликовал видеозаявление, в котором опроверг свои утверждения и принес извинения.

Как сообщал Курсор, в июне роман жены Яира Лапида, Лихи Лапид, был продан международному издательству Harper Collins.

Ранее Курсор писал о том, что соседи Лапида в Иерусалиме сделали премьеру трогательный подарок.