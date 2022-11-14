Женщина обвинила гинеколога в изнасиловании во время осмотра в Шароне

37-летняя женщина из Шарона утверждает, что несколько месяцев назад обратилась к гинекологу, работающему в больнице Меир, с подозрением на выкидыш. В итоге он ее якобы изнасиловал.

Об этом сообщает 12-й канал.

По словам женщины, на этот осмотр она пришла без сопровождения, чем воспользовался гинеколог и якобы сексуально к ней домогался. С тех пор она родила ребенка, написала заявление в полицию и даже обратилась к Уполномоченному по жалобам населения в больнице, чтобы ни одна женщина больше не пострадала.

«Я приехала в больницу Меир одна из-за кровотечения и страха выкидыша на 8 неделе, поэтому я находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. В прошлом у меня было два выкидыша, поэтому я была очень хорошо знакома с тестом. Прождав около двух часов, я была принята к врачу, но ее срочно повезли в операцию, поэтому я дождалась второго врача. Он был вежлив, взял анамнез и попросил подойти на осмотр. Через несколько минут я была в полном шоке — я чувствовала, как его рука массирует мой клитор вместо того, чтобы проверить, что нужно. Я ударила его по руке», – поделилась она.

Женщина хотела выбежать из помещения, но врач ей сказал, что она должна получить отчет о визите, а потому она вновь села. Во время ожидания отчета она позвонила своему супругу и ушла «оттуда в слезах и шоке».

В тот же день она подала жалобу в следственную комиссию больницы. Врач признал, что прикасался к ней, но отрицал, что сделал что-то вне закона. Дело передали в прокуратуру для рассмотрения, и женщина надеется, что там сочтут целесообразным предъявить обвинительное заключение. По ее словам, этот гинеколог продолжает принимать пациенток.

«Мы действуем в соответствии с законом для предотвращения сексуальных домогательств, и каждая жалоба рассматривается с полной тщательностью, профессионализмом и чуткостью. Рассматриваемый случай был рассмотрен в соответствии с законом и процедурами и результатами расследование было предоставлено заявителю в соответствии с требованиями», – рассказали в больнице Меир.

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