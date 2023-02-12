Женщина пришла к Стене плача в купальнике: в сети показали видео

Полиция задержала 35-летнюю жительницу Иерусалима за ношение купального костюма у Стены плача.
На ноге у нее было написано «Биби, вон».
Читайте также: ШАС предлагает ввести уголовную ответственность за «неподобающее поведение» у Стены Плача.
Женщина сделала это в знак протеста против политики Нетаниягу.
Полиция задержала 35-летнюю жительницу Иерусалима за ношение купального костюма у Стены плача.
На ноге у нее было написано «Биби, вон».
Читайте также: ШАС предлагает ввести уголовную ответственность за «неподобающее поведение» у Стены Плача.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.