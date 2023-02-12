Женщина пришла к Стене плача в купальнике: в сети показали видео

Фото: Depositphotos.com

Женщина сделала это в знак протеста против политики Нетаниягу.

Полиция задержала 35-летнюю жительницу Иерусалима за ношение купального костюма у Стены плача. עוד הזיה בתקופה הכ״כ מתוחה הזו בכל הגזרות אישה בת 35 הגיעה לעזרת הנשים ברחבת הכותל המערבי ופשטה את בגדיה לבגדים תחתונים בלבד במחאה על הכוונה להעביר חוק על לבוש הולם בכותל. האשה שעוכבה על ידי השוטרים הועברה לחקירה במרחב דוד בחשד שהתערטלה במקום קדוש במזיד צילום: @OrenZiv_ pic.twitter.com/tC64c4ynVW — Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) February 12, 2023 На ноге у нее было написано «Биби, вон». Читайте также: ШАС предлагает ввести уголовную ответственность за «неподобающее поведение» у Стены Плача.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Ирен Давид