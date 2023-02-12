Женщина пришла к Стене плача в купальнике: в сети показали видео

13:17, Сегодня
Новости Израиля
стена плача фото
Фото: Depositphotos.com

Женщина сделала это в знак протеста против политики Нетаниягу.

Полиция задержала 35-летнюю жительницу Иерусалима за ношение купального костюма у Стены плача.

На ноге у нее было написано «Биби, вон».

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