ШАС предлагает ввести уголовную ответственность за «неподобающее поведение» у Стены Плача

Ультраортодоксальная партия ШАС, член правящей коалиции, внесет законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за «неподобающее поведение» у Стены Плача.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Законодательство определяет неприемлемое поведение как совершение смешанной молитвы (мужчины и женщины вместе), игра на музыкальном инструменте, неподходящая одежда и курение.

Любой, кто нарушит один из разделов, может быть приговорен к шести месяцам тюремного заключения или к уплате штрафа в размере 10 000 шекелей.

Министерский комитет по законодательству, коалиционный комитет, который решает, получит ли законопроект поддержку правительства, должен обсудить предложение ШАС в воскресенье.

«С тех пор, как Стена Плача была освобождена, ее статус и сохранение ее неприкосновенности еще не регулировались специальным законом, применимым к Котелю. Это создает время от времени нарушение священных ценностей народа Израиля. Поэтому предлагается закрепить в законе положения, регулирующие как порядок молитв на площади Стены Плача, так и статус и неприкосновенность всей площади», ‒ сказано в проекте закона.

Законопроект вызвал критику со стороны как оппозиции, так и членов коалиции. Так, бывший премьер-министр Яир Лапид заявил:

«Этот закон говорит об одном — Стена Плача больше не принадлежит всем. Если этот закон будет принят, Израиль больше не будет свободной страной. Вместо символа единства Стена Плача станет символом угнетения женщин, светской дискриминации, распада нашего союза с мировым еврейством»

Депутат Кнессета Гилад Карив от оппозиционной партии Авода, который также является раввином-реформатором, сказал:

«Ультраортодоксальные политики препятствуют реализации исторического компромиссного плана у Западной стены, а также требуют, чтобы главный раввинат получил непреодолимая монополия на святое место».

Член коалиции и министр культуры и спорта Мики Зохар («Ликуд») тоже выступил против закона. По его словам, Стена Плача «принадлежит всему народу Израиля и священна для каждого еврея и еврейки», а потому законы для поддержания не нужны, как считает он.

«Сохранение статус-кво имеет решающее значение для сохранения единства нации», ‒ добавил Зохар.

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