Женщина-служащая пограничных войск будет привлечена к ответственности за нападение на арабского гражданина

Офицер пограничной полиции Ориан Бен Халифа обвиняется в нападении на арабскую гражданку в инциденте, который произошел между ними около двух месяцев назад. Обвинение было предъявлено ей сегодня после расследования, проведенного Департаментом расследований полиции.

Об этом сообщает makorrishon.co.il.

Согласно обвинительному акту, подсудимая дислоцировалась в районе Львиных ворот в Иерусалиме. Заявительница и ее брат попросили ответчика пройти блокпост, и ответчик отказался. В какой-то момент подсудимая толкнула истицу назад, заявительница попросила ее не делать этого, и ответчик толкнул ее еще раз. Позже, когда брат заявителя попытался вмешаться, ответчик схватил его за воротник рубашки, а заявитель пытался его спасти. В этот момент подсудимая схватила заявительницу, потянул и снял хиджаб, который она носила на голове. Затем подсудимая дернула заявительницу за волосы, ударил ее за ухо и повалил на землю.

Во время стягивания хиджаба обвиняемой поцарапали лицо. Впоследствии ответчик привел заявительницу в полицейский участок, держа ее за волосы и шею. В полицейском участке обвиняемые усадили заявительницу на стул, встали перед ней и приказали находившемуся с ней полицейскому запереть дверь. Ответчик душил заявительницу за шею и несколько раз встряхнул ее, несмотря на неоднократные просьбы заявительницы остановиться. Затем обвиняемая надела на потерпевшую наручники и препроводила ее в полицейскую машину.

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