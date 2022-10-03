Женщины vs мужчины: у кого в Израиле выше продолжительность жизни

Эти данные были включены в отчет Центрального статистического бюро по 40 показателям здоровья израильтян в возрасте 65 лет и старше.

Согласно данным Центрального статистического бюро, в Израиле продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин, но в то же время мужчины здоровее по многим показателям.

Об этом сообщает Jpost.

Эксперты проведи анализ 40 показателей здоровья израильтян в возрасте 65 лет и старше. Выяснилось, что при сравнении 2015 и 2020 годов отмечено улучшение по 32 показателям и ухудшение по 7.

Показатели заболеваемости всеми видами рака снизились в течение двух последних лет. Однако среди мужчин отмечен рост заболеваемости раком предстательной железы по сравнению с 2015 годом.

Показатели диабета, инсульта и лечения диализом среди мужчин выше, чем среди женщин, но женщины, как показывает исследование, чаще страдают депрессивными расстройствами.

Среди мужчин из 43 показателей и подпоказателей улучшение было зафиксировано по 27 по сравнению с анализами пятилетней давности. Ухудшение было по 10 показателях – шесть из области здоровья и четыре из области здорового образа жизни. По пяти показателям изменений не зафиксировано.

У женщин отмечено улучшение по 31 показателю и подпоказателю по сравнению с базовым годом. Снижение зафиксировано по шести показателям, большинство из которых относятся к сфере здорового образа жизни, по шести остальным изменений не обнаружено.

«Курсор» писал ранее, что абсолютное большинство израильтян считают, что Израиль — хорошее место для жизни, и большинство из них довольны своей жизнью здесь.