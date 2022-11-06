Женская сборная по гандболу выбыла из квалификации чемпионата Европы

Женская сборная Израиля завершила свой путь в отборочных матчах чемпионата Европы, проиграв сборной Исландии. После вчерашнего поражения «синих» в первой игре со счетом 34:26 сегодняшний матч-реванш, в воскресенье, 6 ноября, завершился поражением от Исландии со счетом 33:24.

Израильским спортсменам было тяжело противостоять быстрому стилю иры соперника, который стал решающим. Обе игры характеризовались для исландцев быстрым темпом, но, с другой стороны, израильская команда смогла затормозить соперника и вовлечь его в более длительные атаки.

Молодой 17-летний вратарь Наама Зелиг показала хорошие навыки между стойками и наносила удары, которые позволили команде сократить разрыв. В атаке выделялись капитан Шир Векерт и полузащитник Мор Шауль. Анна Лезински и Амит Изак сыграли важную роль в обороне.

Голы за Израиль забивали:

Мор Шауль – 6

Шир Вакерт – 5

Анна Лазински – 4

Шир Гебза – 3

Шира Джарби и Шарон Эклер – 2

Ноам Криаф и Анна Сторожук – 1

Также молодой голкипер Наама Зелиг забила 12 бросков, один из которых был с пенальти.

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