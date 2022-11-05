Легенда Барселоны трогательно попрощался с фанами перед окончанием футбольной карьеры

35-летний Жерар Пике объявил о том, что 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в матче «Альмерии» он в последний раз в карьере выйдет на футбольное поле.

35-летний уроженец Барселоны Жерар Пике объявил о том, что 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в матче «Барселоны» против «Альмерии» он в последний раз в карьере выйдет на футбольное поле.

В трогательном прощальном видео Пике подвел итог своим выступлениям за родной клуб.

«Вы, кулес, дали мне все. И теперь, когда мечты того ребенка сбылись, я хочу сказать вам, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после «Барсы» другой команды у меня не будет, и это так. В эту субботу будет моя последняя игра на «Камп Ноу», — обратился Пике к поклонникам.

Как сообщал Курсор, на днях 35-летний защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике заявил, что покидает клуб и завершает свой футбольный путь.

Пике является воспитанником футбольной академии «Барселоны», в которую он поступил в 1997 году в 10-летнем возрасте. В 2004 он, не сыграв ни одного матчу за первую команду, перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». Сперва он подписал контракт на 4 года, а после продлил ещё на один.

В сезоне 2006/07 Пике арендовала «Сарагоса», где он играл на позициях защитника и опорного полузащитника, а уже п еред стартом сезона 2008/09 вернулся в «Барселону». С того момента он завоевал следующие трофеи:

восемь титулов чемпиона Испании;

шесть Кубков Испании;

шесть Суперкубков Испании;

три Лиги чемпионов;

три Суперкубка Европы;

три чемпионата мира среди клубов.

В сезоне 2009/10 Пике признали лучшим защитником чемпионата Испании. Четыре раза входил в символическую сборную мира по версии ФИФА и пять раз – в символическую сборную Европы по версии УЕФА.

Также Курсор писал о том, что Лионель Месси может вскоре сменить клуб.