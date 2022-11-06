Известный баскетболист лишился контракта с Nike из-за антисемитизма

В компании Nike решили приостановить сотрудничество со звездой NBA Кайри Ирвингом, что обусловлено его публикацией в соцсетях о фильме, где есть антисемитские высказывания и ложная информация о еврейской общине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Бренд отказался от выпуска кроссовок Kyrie 8 после того, как он поделился в Twitter ссылкой на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» на Amazon, где есть антисемитские стереотипы. Контракт Ирвинг истекал лишь 1 октября следующего года и благодаря ему он получал примерно 11 млн долларов в год.

«Мы в Nike считаем, что нет места разжиганию ненависти, и осуждаем любые формы антисемитизма. С этой целью мы приняли решение немедленно приостановить наши отношения с Кайри Ирвингом и больше не будем выпускать Kyrie 8. Мы глубоко опечалены и разочарованы ситуацией и ее влиянием на всех», – рассказали в компании.

Помимо этого, команда «Бруклин Нетс», за которую выступает баскетболист, дисквалифицировала его минимум на 5 игр без оплаты. Представители клуба утверждают, что он должен выполнить «объективные меры по исправлению положения, направленные на устранение пагубных последствий его поведения».

30-летний спортсмен несколько дней не признавал факт антисемитизма, но по итогу сделал публикацию, где извинился перед еврейскими семьями и общинами, которые пострадали от его поста.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hélà (@kyrieirving)

Также «Курсор» сообщал, что стало известно о наказании для британского болельщика, сделавшего нацистское приветствие во время матча.